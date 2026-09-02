Credo plonge de 20% malgré des résultats solides et des prévisions relevées

Credo Technology chute d'environ 20% mercredi, au lendemain de résultats pourtant supérieurs aux attentes, les investisseurs semblant surtout sanctionner un niveau d'exigence devenu très élevé autour de la trajectoire de croissance du groupe.

Le spécialiste américain des solutions de connectivité à haut débit a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel record de 479 MUSD, en hausse de 115% sur un an et légèrement supérieur au consensus de 473 MUSD, tandis que le bénéfice ajusté par action a atteint 1,20 dollar, contre 1,17 dollar attendu.

Les indicateurs opérationnels restent solides, avec de nouveaux records de revenus pour les câbles électriques actifs (AEC), qui assurent les liaisons à très haut débit au sein des clusters d'IA, ainsi que pour les processeurs optiques DSP. Credo a également enregistré ses premiers revenus issus des composants photoniques acquis avec DustPhotonics, illustrant l'élargissement progressif de son portefeuille au-delà du cuivre.

Credo prévoit désormais une croissance annuelle supérieure à 85%, contre plus de 80% précédemment, et vise entre 525 et 535 MUSD de chiffre d'affaires au deuxième trimestre, soit environ 530 MUSD au point médian et près de 98% de croissance sur un an. Cette prévision dépasse le consensus d'environ 520 MUSD.

La réaction négative du marché peut néanmoins s'expliquer par le ralentissement attendu des AEC après une croissance exceptionnelle, puisque le chiffre d'affaires avait plus que doublé entre 2024 et 2025 avant de plus que tripler entre 2025 et 2026. La prochaine phase de progression devrait donc reposer davantage sur l'optique, dont la croissance part d'une base beaucoup plus faible.

Par ailleurs, la marge brute ajustée s'est légèrement tassée à 68%, contre 68,3% au trimestre précédent, et devrait rester comprise entre 67% et 69% au T2. Bill Brennan, directeur général, souligne néanmoins que le portefeuille de Credo couvre désormais la connectivité "des millimètres aux kilomètres", en cuivre comme en optique, afin d'accompagner l'augmentation continue de la taille et de la complexité des infrastructures d'IA.