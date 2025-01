Crédit Mutuel Arkéa regroupe ses activités de gestion d’actifs sous la marque Arkéa Asset Management

(AOF) - Crédit Mutuel Arkéa a annoncé la réunion de ses activités de gestion d'actifs au sein d'Arkéa Asset Management, qui regroupe Federal Finance Gestion et Schelcher Prince Gestion. " Avec aujourd'hui 55 milliards d'euros d'encours sous gestion et 200 collaborateurs, Arkéa Asset Management ambitionne une accélération de son développement en créant de nouvelles opportunités de croissance et d'innovation ", explique le groupe bancaire coopératif et mutualiste.

Stéphane Cadieu est nommé président du directoire avec un comité de direction resserré. Il sera accompagné par Alain Guelennoc directeur de la gestion cotée et dette privée, Caroline Delangle directrice solutions, Guillaume David directeur du développement, Laurent Keller secrétaire général, Florent Segalen, directeur recherche support et innovation et Adil Amor directeur en charge de la coordination stratégique.

“Dans un secteur de la gestion d'actifs en profonde transformation, ce projet stratégique traduit l'ambition du Crédit Mutuel Arkéa de maximiser les synergies pour mieux accompagner nos clients en leur proposant des solutions d'investissement complètes et adaptées " a déclaré Hélène Bernicot, directrice générale du Crédit Mutuel Arkéa.

Avant d'ajouter : " En cohérence avec nos valeurs d'entreprise à mission, ce regroupement illustre également notre engagement à offrir une gestion responsable et ancrée dans une démarche ESG ".”