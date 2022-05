Crédit Mutuel AM veut renforcer son équipe et sa gamme responsable et durable

(NEWSManagers.com) - Isabelle Delattre, directrice du pôle Finance Responsable et Durable de Crédit Mutuel Asset Management, cherche à recruter quatre personnes au sein de son équipe qui en compte déjà neuf, a-t-elle annoncé vendredi lors d’une conférence de presse.

Ce pôle avait été créé début 2020 avec l’arrivée de l’ancienne directrice générale déléguée et responsable des gestions de Raymond James AMI. A l’époque, il se composait de deux personnes. Aujourd’hui, la responsable cherche à l’étoffer avec des analystes extra-financiers, des spécialistes climat, énergie et engagement.

Surnommé « Fred », le pôle a été chargé lors de sa création de structurer l’approche responsable et durable de CM AM. « Dans le même temps, la réglementation est arrivée en mode tsunami », raconte Isabelle Delattre. La première étape a été de rédiger une politique d’investissement responsable ; aujourd’hui l’équipe en est à sa version 9 et planche sur la V 10. La deuxième mission du pôle est de fournir de la donnée aux gérants. Un outil propriétaire a été mis en place. L’équipe a aussi défini une politique climat, des politiques sectorielles et assure le suivi des controverses. Enfin, elle est responsable de l’engagement actionnarial et de la politique de vote. Le tout s’accompagne de formations auprès des équipes, mais aussi des réseaux, des grands comptes…

Une gamme thématique et responsable

Ainsi, la finance responsable et durable est devenue partie intégrante de tous les processus de gestion de CM AM, selon Isabelle Delattre. Cela a d’abord concerné les fonds ISR ou thématiques, puis l’ensemble de la gamme de fonds.

A fin mars 2022, 95 % des encours des fonds ouverts en gestion active de CM AM respectent les critères de l’article 8 ou 9 du règlement européen SFDR. L’objectif de 100 % n’est pas encore atteint, notamment en raison de questionnements concernant la multigestion, qui représente 5 milliards d’euros d’actifs sous gestion (sur 74 milliards d’euros d’encours). « Nous ne savions pas comment qualifier un fonds de fonds article 8. Nous avons dénoué le problème en fin d’année avec l’Autorité des marchés financiers », explique Mickaël Bonomo, directeur relations distributeurs de CM AM. « Nous avons validé avec l’AMF que quand un fonds de fonds était à minimum 75 % en fonds article 8 ou 9, nous pouvions le qualifier d’article 8 », détaille-t-il.

L’engagement responsable et durable de CM AM se reflète aussi dans la réorganisation de la gamme. La société a ainsi développé sa gestion actions thématiques. Celle-ci représente désormais environ 10 milliards d’euros sur environ 13 milliards d’euros gérés en actions. Tout dernièrement, le fonds CM AM Objectif Emploi France, un article 9, a été lancé. Un autre fonds sur le bien-être au sens large doit aussi voir le jour. La société de gestion mène aussi des réflexions pour lancer un fonds « impact first » avec Sophie Rahm, qui est arrivée en tout début d’année en tant que responsable de l’investissement à impact en provenance d’Aviva Investors.