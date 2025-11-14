Crédit Mutuel AM : Gabrielle Capron analyste senior au sein de son pôle de recherche Credit et ESG

(AOF) - Crédit Mutuel Asset Management annonce l’arrivée de Gabrielle Capron en tant qu’analyste senior au sein de son pôle de recherche Crédit et ESG. Elle est rattachée à Marie Lassegnore, CFA, Directrice de l’Analyse Financière et ESG et membre du Comité Exécutif de Crédit Mutuel Asset Management. Gabrielle Capron débute sa carrière en 1997 au sein du bureau des études économiques d'AGF Asset Management, avant de rejoindre Eurofin Gestion en tant que gérante de portefeuille taux.

Après quatre ans, elle intègre CNP Assurances en 2002 comme analyste crédit, spécialisée dans les financières et les utilities.

En 2005, elle rejoint Groupama Asset Management, où elle mène une carrière de 20 ans, occupant différentes fonctions qui lui confèrent une vision à 360° de l'analyse financière. Elle y développe une expertise multi-secteurs, alliant diagnostics stratégiques et financiers sur l'ensemble des classes d'actifs (actions, crédit, monétaire) ainsi qu'une forte compétence en analyse extra-financière.