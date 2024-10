Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Crédit Agricole: vers une entrée au capital de GAC Leasing information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole fait part du projet d'acquisition par CA Personal Finance & Mobility de 50% des titres de GAC Leasing, société de leasing du constructeur chinois Guangzhou Automobile Group, via une augmentation de capital réservée.



Avec cette nouvelle co-entreprise, CA Personal Finance & Mobility proposera en 2025 des solutions de leasing financier et opérationnel sur le marché chinois et favorisera ainsi le déploiement des véhicules électriques en Chine.



Cette opération, dont l'impact sur le ratio de CET1 'sera très limité', viendra consolider un partenariat existant depuis 2009 entre CA Personal Finance & Mobility et le groupe GAC avec la création de GAC-Sofinco AFC, une co-entreprise détenue à parts égales.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA 14,02 EUR Euronext Paris 0,00%