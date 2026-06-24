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Crédit Agricole va prendre une participation de 9,9% dans Grupo Cooperativo Cajamar
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 18:33

Crédit agricole CAGR.PA et BCC-Grupo Cajamar ont annoncé mercredi un partenariat stratégique visant à développer Grupo Cooperativo Cajamar, dans le cadre duquel la banque française prendra une participation minoritaire de 9,9% dans Banco de Crédito Social Cooperativo, la maison-mère du groupe espagnol.

Le partenariat comprend des accords commerciaux dans l’"asset servicing", le "factoring", le "leasing" automobile et d’autres biens et solutions d’investissement, et pourrait mener à des d'autres initiatives commerciales communes, selon un communiqué conjoint.

L'opération permettra "à court terme" à Grupo Cajamar de renforcer la structure de ses fonds propres en portant son ratio de capital total de 16,6% à 17,1%, précise le communiqué, ajoutant que l'impact sur le ratio CET1 de Crédit Agricole S.A. est "non significatif".

La transaction pourrait être finalisée dans les mois à venir, d'après le communiqué

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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