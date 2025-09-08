 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Crédit Agricole va payer une amende de 88,2 millions d'euros pour solder un litige fiscal lié aux dividendes
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 11:21

Logo de la banque Crédit Agricole à Paris

Logo de la banque Crédit Agricole à Paris

PARIS (Reuters) -Le tribunal judiciaire de Paris a validé lundi matin lors d'une audience publique une amende de 88,2 millions d'euros proposée par le procureur de la République à l'encontre de Crédit Agricole SA pour solder un litige fiscal lié aux dividendes.

Cette amende a été proposée dans le cadre d'une Convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) entre le procureur de la République et Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement de Crédit Agricole SA pour une fraude à l'arbitrage des dividendes, aussi appelée "CumCum".

La fraude consiste pour un actionnaire étranger d'une société cotée en France à transférer temporairement, autour de la date de versement du dividende, les titres qu'il détient à un établissement bancaire français, afin d'éviter le paiement de la retenue à la source appliquée sur le paiement de ce dividende.

(Reportage Mathieu Rosemain, version française Bertrand De Meyer, édité par Blandine Hénault)

Dividendes
1 commentaire

  • 11:42

    Trump n'est pas le seul à racketter les entreprises françaises ! Bercy a un savoir faire certain en la matiêre

