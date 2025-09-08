 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
France/Assistants parlementaires du FN: Le procès en appel de Marine Le Pen débutera le 13 janvier 2026
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 14:36

La cheffe du RN et députée française Marine Le Pen

PARIS (Reuters) -Le procès en appel de Marine Le Pen, condamnée en première instance dans le dossier des assistants parlementaires des eurodéputés du Front national (FN), débutera le 13 janvier 2026 et devrait s'achever le 12 février, a annoncé lundi la cour d'appel de Paris.

La cheffe de file du Rassemblement national (RN), formation qui a succédé au FN, avait fait appel de sa condamnation en mars à quatre ans de prison, dont deux ans ferme, et cinq ans d'inéligibilité avec application immédiate pour détournement de fonds publics.

La cour d'appel de Paris avait déclaré à l'époque qu'elle devrait pouvoir rendre une décision dans cette affaire d'ici l'été 2026.

Ce calendrier est crucial pour Marine Le Pen, qui ambitionne une nouvelle candidature à l'élection présidentielle prévue en 2027.

(Reportage Juliette Jabkhiro, rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault et Benjamin Mallet)

