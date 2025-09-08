 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Eli Lilly fait état de résultats positifs de phase 3 dans la leucémie et le lymphome
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 14:32

(Zonebourse.com) - Eli Lilly a dévoilé lundi les résultats positifs d'un essai clinique de phase 3 évaluant Jaypirca (pirtobrutinib), un inhibiteur réversible de la tyrosine kinase de Bruton (BTK), en comparaison d'une chimio-immunothérapie chez des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) ou de lymphome lymphocytaire de petite taille (SLL) n'ayant pas encore reçu de traitement.

L'étude a atteint son critère principal, montrant une amélioration hautement significative et cliniquement pertinente de la survie sans progression (PFS) par rapport à la chimio-immunothérapie, selon l'évaluation d'un comité indépendant en enregistrant l'un des effets les plus marqués jamais observés avec un inhibiteur de BTK utilisé seul dans un essai de première ligne sur la LLC.

Les données concernant la survie globale, objectif secondaire majeur, n'étaient pas encore suffisamment avancées au moment de cette analyse intermédiaire, mais les données préliminaires penchent nettement en faveur du pirtobrutinib, indique Lilly, qui dit prévoir une analyse statistique complète de ce critère en 2026.

