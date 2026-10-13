Crédit Agricole se renforce en Allemagne en rachetant IKB

Dans le cadre de sa stratégie de développement en Europe, Crédit Agricole fait part de la signature d'un accord avec Lone Star Funds en vue de l'acquisition de 100% du capital d'IKB Deutsche Industriebank AG ("IKB"), l'un des premiers partenaires financiers du Mittelstand allemand.

Le groupe bancaire français explique avoir l'ambition de développer en Allemagne, première économie européenne, une franchise commerciale forte et différenciante en s'appuyant à la fois sur la croissance organique, des partenariats stratégiques et des acquisitions ciblées comme accélérateurs de son développement.

L'acquisition d'IKB permettra à Crédit Agricole d'atteindre immédiatement une taille significative sur le marché allemand des entreprises de taille intermédiaire (ETI), "grâce à une franchise solidement établie, dotée d'une forte légitimité auprès du Mittelstand, d'une large base de clients et d'équipes de tout premier plan possédant une expertise sectorielle approfondie".

Accélératrice du développement du groupe en Allemagne, cette opération est complémentaire des initiatives déjà lancées dans le pays, notamment Crédit Agricole Savings, sa plateforme européenne d'épargne, et, plus récemment, Crédit Agricole Deutschland, sa banque universelle dédiée aux particuliers allemands.

Comptant environ 600 collaborateurs et six bureaux régionaux (Düsseldorf, Berlin, Francfort, Hambourg, Munich et Stuttgart), IKB accompagne ses clients en leur proposant des financements, des solutions de marchés de capitaux et des services de conseil, en s'appuyant sur une expertise sectorielle approfondie et des relations clients de longue date, développées au fil des décennies.

Au 31 décembre 2025, IKB affichait un total de bilan de 14,3 MdsEUR et un encours de crédits de 8,2 MdsEUR, dont 4,4 MdsEUR refinancés au moyen de prêts issus de programmes publics de KfW et d'autres institutions de développement. Au cours de l'exercice 2025, la banque a généré 2,8 MdsEUR de nouveaux financements, en hausse de 27% sur un an, et IKB a enregistré un résultat net de 61 MEUR.

Cette transaction sera autofinancée et aura un impact négatif d'environ 20 points de base sur le ratio CET1 de Crédit Agricole SA à la réalisation de l'opération. La finalisation de cette transaction est soumise aux conditions usuelles, notamment réglementaires, et est prévue d'ici à la fin du 2e trimestre 2027.