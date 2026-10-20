Crédit Agricole s'allie à Mistral pour un déploiement industriel de l'IA

Crédit Agricole annonce la signature d'un partenariat entre Crédit Agricole Artificial Intelligence, l'entreprise d'IA du groupe bancaire nouvellement créée et dédiée à la mutualisation des actifs technologiques liés à l'IA au service de la transformation des métiers, et la société d'IA Mistral.

Les deux entreprises uniront ainsi leurs forces autour de projets stratégiques, comme le développement d'un agent conversationnel pour les clients des banques de proximité du groupe, la transformation agentique des processus clés ou encore la cybersécurité, un axe majeur de ce partenariat.

Crédit Agricole Artificial Intelligence souhaite également adapter de grands modèles de langage à ses données et à ses cas d'usage en s'appuyant sur la technologie de Mistral afin d'optimiser leurs performances, de réduire leur consommation de ressources de calcul et de limiter leur impact environnemental.

Pour accélérer le déploiement de l'IA agentique auprès de ses collaborateurs, Crédit Agricole Artificial Intelligence s'appuie également sur d'autres partenaires technologiques. Elle collabore ainsi avec Prisme.AI, avec l'ambition de permettre aux collaborateurs d'utiliser, de créer et de partager des agents IA adaptés à leurs besoins.

Après le déploiement de Sécuri'Chat en 2024, aujourd'hui utilisé régulièrement par près de 9 collaborateurs formés sur 10, Crédit Agricole Artificial Intelligence déploie désormais Sécur'IA, qui permet aux équipes métiers de concevoir, d'utiliser et de partager des agents connectés au système d'information et adaptés à leurs besoins spécifiques.