Crédit Agricole S.A.entre au capital de la maison mère de Grupo Cajamar

Le groupe français et BCC-Grupo Cajamar ont annoncé la signature d'un accord stratégique de long terme destiné à soutenir la croissance du premier groupe bancaire coopératif espagnol et à renforcer le développement des activités du groupe français en Espagne.

Dans le cadre de cet accord, Crédit Agricole S.A. prendra une participation minoritaire de 9,9% dans Banco de Crédito Social Cooperativo, la société mère de Grupo Cajamar, qui figure parmi les dix principales banques espagnoles par la taille de son bilan.

Le partenariat prévoit également la mise en place de plusieurs accords commerciaux dans les domaines de l'asset servicing, de l'affacturage, du leasing automobile et d'équipements ainsi que des solutions d'investissement. Les deux groupes indiquent que d'autres initiatives communes pourraient être développées à l'avenir.

S'appuyant sur les racines coopératives partagées des deux établissements, l'accord vise à permettre à Grupo Cajamar d'élargir son offre de produits et services financiers tout en bénéficiant de l'expertise des différents métiers de Crédit Agricole S.A.

À court terme, l'opération devrait renforcer les fonds propres de Grupo Cajamar, son ratio de capital total devant passer de 16,6% à 17,1%.

Crédit Agricole précise que l'impact sur son ratio CET1 sera non significatif.

À moyen terme, les deux groupes anticipent un effet positif sur leur produit net bancaire grâce au renforcement du positionnement commercial des 18 caisses rurales de Grupo Cajamar dans les activités couvertes par l'accord.

La transaction reste soumise aux autorisations réglementaires habituelles et pourrait être finalisée dans les prochains mois.