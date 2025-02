Crédit Agricole: RNPG trimestriel accru de près d'un tiers information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 08:18









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole SA publie un résultat net part du groupe (RNPG) sous-jacent en augmentation de 32,8% à 1,73 milliard d'euros pour le quatrième trimestre 2024, avec un résultat brut d'exploitation sous-jacent grimpant de 40,4% à 3,24 milliards.



Toujours en sous-jacent, son coefficient d'exploitation s'est amélioré de 7,2 points à 54,5%, la hausse de 4,4% des charges d'exploitation à 3,88 milliards d'euros ayant été largement absorbée par la progression de 18,2% des revenus à 7,12 milliards.



'Cette croissance est portée par la croissance du pôle gestion de l'épargne et assurance (+31,6%) dont la croissance est tirée par la hausse des encours sur tous les métiers et qui prend en compte l'intégration de Degroof Petercam', précise la banque.



Affirmant avoir dépassé dès 2024 tous les objectifs financiers de son plan Ambitions 2025, Crédit Agricole a l'intention de proposer un dividende de 1,10 euro par action au titre de l'exercice écoulé, en augmentation de 5% par rapport au précédent.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA 14,91 EUR Euronext Paris +2,44%