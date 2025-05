Crédit Agricole : prise de participation dans Crelan et partenariat à long terme

(AOF) - Groupe Crédit Agricole et groupe Crelan ont annoncé un nouveau partenariat stratégique, qui inclut une prise de participation minoritaire de 9,9% dans la banque coopérative belge par la banque française. Il comprend également des collaborations commerciales dans les domaines de la gestion d’actifs avec Amundi, de la banque privée et gestion de fortune (avec Indosuez Wealth Management / Bank Degroof Petercam) et du leasing (avec CA Leasing & Factoring). Les deux partenaires ont également l’intention de mettre en place d'autres initiatives commerciales communes dans un avenir proche.

" La conclusion d'accords commerciaux aura des impacts favorables pour le produit net bancaire des deux groupes ", soulignent Crédit Agricole et groupe Crelan.

Cette participation minoritaire aura un impact non significatif sur le ratio de fonds propres durs (CET1) du groupe Crédit Agricole. Le Groupe Crelan et le Crédit Agricole prévoient de finaliser l'accord de partenariat dans les mois à venir.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Véhicule coté du groupe mutualiste du même nom, 1 ère banque et 1 er assureur en France, 1 er gestionnaire d’actifs et 1 ère banque de proximité de l’UE et 10 ème banque mondiale ;

- Produit net bancaire de 27,2Mds€, généré par la banque de proximité à 65 % (caisses régionales, LCL et BfoBank en France puis CA Italia, Bank Polska, Ca Egypt et CA Ukraine), par les services financiers spécialisés à 12 %, par la banque de grande clientèle à 14 % par la gestion de l'épargne (Amundi, CA Immobilier et Indosuez Wealth Management) et les assurances puis les nouveaux métiers (Transition & Energies, Santé & territoires);

- Modèle d'affaires de croissance rapide fondé sur 3 axes -la conquête et l’équipement des clients et et le développement des offres- nourri par les banques de proximité soutenue par les métiers innovants ainsi que par les acquisitions, essentiellement en Europe puis en Chine ;

- Capital détenu à 59,7 % par les 39 caisses régionales (6,5 % par les salariés), d'où une présence forte de leurs représentants au conseil d'administration (10 sur 18 membres) présidé par Dominique Lefebvre, Olivier Gavalda prenant la direction générale en mai.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- capitalisation sur les réseaux de proximité, alimentant les autres métiers

-2,56 Mds€

d’encours d’épargne, 815 Mds d’encours de crédit en France…,

- accélération de la transformation technologique et digitale avec 20 Mds€ de budget,

- diversification dans le conseil en transition et la fourniture d’électricité verte en France,

- innovation fondée en interne sur l’architecture « data-centric » et, pour les clients, sur l’élargissement de la gamme des applications, l’offre aux commerçants de caisses digitales ou mobiles, d’une gamme complète e-commerce et d’une offre monétique européenne,

- capitalisation sur les réseaux de proximité, alimentant les autres métiers -2,56 Mds€

d’encours d’épargne, 815 Mds d’encours de crédit en France…- y compris les services connexes, tel l’accompagnement des clients dans le développement commercial, avec la prise de contrôle total de CACEIS,

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2050 pour l’empreinte propre et les portefeuilles d’investissement et de financement avec un objectif intermédiaire 2030 :

- recul de 50 % de l’empreinte carbone directe,

- réduction de 35 % de l’exposition à l’extraction de pétrole et de 75 % des financements du secteur pétrole & gaz,

- pour les fonds ouverts en gestion active d’Amundi, une notation énergétique supérieure à celle de la concurrence et 20Mds€ engagés dans des fonds à impact ;

- Renforcement dans le financement de la mobilité via le partenariat avec Stellantis, opérationnel depuis 2023 et le lancement d’une entité interne spécialisée ;

-Retombées des « projets stratégiques » -contrôle de Degroof Petercam, acquisition de Alpha Associates, partenariat avec Victory Capital, partenariat avec GAC en Chine… et évolution des relations avec l’espagnol Santander et l’italien Banco BPM (participation montée à 15,5 % ;

- Position financière solide –ratio CET 1 de 11,7 % et ratio de levier de 5,5 %.

Défis

- Maintien d’un coefficient d’exploitation (en hausse à 56,9 % :

- Poursuite des gains de clients supplémentaires en banque de proximité en France, Italie (2 ème marché domestique du groupe) et Pologne et de la pénétration des marchés chinois (1 ère société étrangère de gestion d’actifs) et indien (offre de cash management) ;

- Après la réalisation en avance des objectifs du plan « Ambitions 2025 » -reésultat net de 7,1 Mds€, attente pour la fin de l’année des perspectives à moyen terme ;

- Dividende 2024 de 1,1 €.