Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit agricole prend une participation majoritaire dans Linxo Reuters • 28/01/2020 à 08:18









PARIS, 28 janvier (Reuters) - Crédit agricole CAGR.PA a annoncé mardi l'acquisition d'une participation majoritaire dans la fintech française Linxo Group pour un montant qui n'a pas été divulgué. Linxo Group est le leader sur le marché français de l'agrégation de données bancaires et de l'initiation de paiements, explique un communiqué de Crédit agricole. "L'acquisition de cet acteur majeur de l'agrégation bancaire en France, partenaire de longue date du groupe Crédit agricole, s'inscrit pleinement dans notre stratégie visant à proposer aux clients des banques du groupe des services de paiement innovants aux meilleurs standards du marché", déclare Bertrand Chevallier, Directeur général de Crédit Agricole Payment Services, dans ce même communiqué. (Sudip Kar-Gupta et Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +0.37%