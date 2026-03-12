Crédit Agricole met la main sur Bank Lviv en Ukraine
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 07:08
Cette acquisition, dont le montant n'est pas précisé, permet à Crédit Agricole Ukraine de développer sa présence à l'ouest du pays tout en renforçant son positionnement sur le marché des entreprises et sur le secteur agricole.
"L'acquisition de Bank Lviv est en ligne avec la stratégie de soutien à l'économie ukrainienne de Crédit Agricole Ukraine et son ambition d'être un acteur clef dans la reconstruction du pays", affirme le groupe bancaire.
Cette transaction reste soumise aux autorisations préalables usuelles, notamment l'approbation de la Banque nationale d'Ukraine et de l'Autorité de la concurrence ukrainienne. Elle pourrait être réalisée d'ici le milieu de l'année 2026.
"Cette transaction est en ligne avec les critères de retour sur investissement de Crédit Agricole SA . Son impact sur le ratio CET1 de Crédit Agricole SA est négligeable", précise en outre l'établissement financier.
