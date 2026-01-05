 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Crédit Agricole-Le remboursement d’obligations senior non préférées de $1,5 mld
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 08:20

Credit Agricole SA CAGR.PA :

* LE REMBOURSEMENT DE SES OBLIGATIONS SENIOR NON PRÉFÉRÉES REMBOURSABLES À TAUX FIXE ÉMISES LE 26 JANVIER 2021 POUR UN MONTANT NOMINAL DE 1.500.000.000 USD

Texte original nGNE9v9fJs Pour plus de détails, cliquez sur CAGR.PA

(Rédaction de Gdansk)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

CREDIT AGRICOLE SA
17,7900 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les médecins de ville et cliniques débutent lundi un mouvement de grève qu'ils prédisent très suivi ( AFP / Charly TRIBALLEAU )
    Fermetures de cabinets médicaux et reports d'opérations attendus à partir de lundi
    information fournie par AFP 05.01.2026 08:43 

    Les médecins de ville et cliniques débutent lundi un mouvement de grève qu'ils prédisent très suivi, afin de dénoncer le budget "insuffisant" de la sécurité sociale 2026 et exprimer leur crainte de la remise en question de leur liberté d'exercice. La grève, qui ... Lire la suite

  • VALNEVA SE : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    VALNEVA SE : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    information fournie par TEC 05.01.2026 08:36 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • WENDEL : Le mouvement reste haussier
    WENDEL : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 05.01.2026 08:35 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • SES : Le mouvement reste haussier
    SES : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 05.01.2026 08:35 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank