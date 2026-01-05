Crédit Agricole-Le remboursement d’obligations senior non préférées de $1,5 mld

information fournie par Reuters • 05/01/2026 à 08:20

Credit Agricole SA CAGR.PA :

* LE REMBOURSEMENT DE SES OBLIGATIONS SENIOR NON PRÉFÉRÉES REMBOURSABLES À TAUX FIXE ÉMISES LE 26 JANVIER 2021 POUR UN MONTANT NOMINAL DE 1.500.000.000 USD

Texte original nGNE9v9fJs Pour plus de détails, cliquez sur CAGR.PA

(Rédaction de Gdansk)