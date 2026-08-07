Crédit Agricole lance un rachat de jusqu’à 32 mlns d’actions

information fournie par AFP • 07.08.2026 • 22:12 •

La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi après la publication de chiffres de l'emploi moins bons qu'attendu aux Etats-Unis, qui éloignent la perspective d'un resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed). L'indice élargi S&P 500 (+0,62%) a décroché ... Lire la suite