Crédit Agricole lance un programme de rachat d'actions sur un maximum de €32 mlns d'actions ordinaires

Crédit Agricole SA CAGR.PA :
* UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS PORTANT SUR UN MAXIMUM DE 32 MLNS EUR D'ACTIONS ORDINAIRES
* LE PROGRAMME DÉBUTERA LE 10 AOÛT 2026 ET SE TERMINERA AU PLUS TARD LE 29 SEPTEMBRE 2026
* LES ACTIONS ACQUISES DANS LE CADRE DU PROGRAMME SERONT ANNULÉES
* L'OPÉRATION VISE À COMPENSER L'EFFET DILUTIF DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL 2026 RÉSERVÉE AUX SALARIÉS
Texte original nGNE6J7HvQ Pour plus de détails, cliquez sur CAGR.PA
(Rédaction de Gdansk)
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