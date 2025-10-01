Crédit Agricole lance un programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 08:10
Le groupe bancaire a donné une instruction irrévocable à un prestataire de services d'investissement indépendant concernant l'achat d'actions par celui-ci, pendant la période commençant ce 1er octobre et se terminant au plus tard le 13 novembre.
Les actions acquises dans le cadre du programme seront annulées. Le contrat de liquidité existant entre Crédit Agricole et Kepler Cheuvreux sera temporairement suspendu pendant l'exécution de ce programme de rachat d'actions.
Valeurs associées
|16,8250 EUR
|Euronext Paris
|+0,63%
