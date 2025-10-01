 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 895,94
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Crédit Agricole lance un programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 08:10

Crédit Agricole SA , après avoir reçu toutes les autorisations nécessaires des autorités de supervision, annonce le lancement d'un programme de rachat jusqu'à 22 886 191 actions, pour compenser l'effet dilutif de son augmentation de capital 2025 réservée aux salariés.

Le groupe bancaire a donné une instruction irrévocable à un prestataire de services d'investissement indépendant concernant l'achat d'actions par celui-ci, pendant la période commençant ce 1er octobre et se terminant au plus tard le 13 novembre.

Les actions acquises dans le cadre du programme seront annulées. Le contrat de liquidité existant entre Crédit Agricole et Kepler Cheuvreux sera temporairement suspendu pendant l'exécution de ce programme de rachat d'actions.

Dividendes

Valeurs associées

CREDIT AGRICOLE SA
16,8250 EUR Euronext Paris +0,63%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank