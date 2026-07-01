Credit Agricole SA CAGR.PA :
* LE CRÉDIT AGRICOLE LANCE L'EURXT, SON STABLECOIN EN EURO
* PROPOSÉ DANS UN PREMIER TEMPS AUX CLIENTS INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS ET AUX ENTREPRISES CLIENTES DE CACEIS
* PREMIÈRE ÉMISSION RÉALISÉE AVEC SUCCÈS, EN VUE DE RÉGLER UNE SOUSCRIPTION AU FONDS AMUNDI MONEY MARKET FUND
Texte original https://tinyurl.com/2u7zrkp7 Pour plus de détails, cliquez sur CAGR.PA
(Rédaction de Gdansk)
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