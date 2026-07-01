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Crédit Agricole lance l'EURXT, son stablecoin en euro
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 09:35

Credit Agricole SA CAGR.PA :

* LE CRÉDIT AGRICOLE LANCE L'EURXT, SON STABLECOIN EN EURO

* PROPOSÉ DANS UN PREMIER TEMPS AUX CLIENTS INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS ET AUX ENTREPRISES CLIENTES DE CACEIS

* PREMIÈRE ÉMISSION RÉALISÉE AVEC SUCCÈS, EN VUE DE RÉGLER UNE SOUSCRIPTION AU FONDS AMUNDI MONEY MARKET FUND

Texte original https://tinyurl.com/2u7zrkp7 Pour plus de détails, cliquez sur CAGR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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