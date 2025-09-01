Crédit Agricole finalise l'acquisition de Banque Thaler
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 09:00
Le projet d'acquisition de Banque Thaler, annoncé le 4 avril, a en effet reçu l'approbation des autorités de surveillance concernées. La fusion juridique des deux entités est prévue d'ici la fin de l'année 2025.
Cette opération, dont l'impact sur le ratio CET1 de Crédit Agricole est limité, s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement d'Indosuez WM en renforçant son positionnement sur le marché suisse où la banque est présente depuis 1876.
'Cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie : être au plus près de nos clients grâce à des équipes locales agiles et une offre de services parmi les plus complètes du marché', commente Jacques Prost, le directeur général d'Indosuez WM.
Valeurs associées
|15,6250 EUR
|Euronext Paris
|-0,03%
A lire aussi
-
Les marchés boursiers européens ont ouvert en hausse lundi, jaugeant les conséquences du récent revers judiciaire de Donald Trump sur les droits de douane aux Etats-Unis, avant un rapport sur l'emploi américain crucial attendu en fin de semaine. Vers 7H05 GMT, ... Lire la suite
-
Le marché automobile en très léger rebond en août en France, l'électrique progresse chez les particuliers
Les ventes de voitures neuves en France ont progressé de 2,18% en août, à 87.500 immatriculations, soutenues notamment par l'électrique chez les particuliers, mais ce rebond est loin de compenser l'anémie du marché depuis le début de l'année. De janvier à août, ... Lire la suite
-
* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA - Deutsche Bank relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours à 63 euros contre 52 euros. * UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD URW.PA - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 100 euros contre 85 euros. ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer