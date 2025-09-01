Crédit Agricole finalise l'acquisition de Banque Thaler information fournie par Cercle Finance • 01/09/2025 à 09:00









(Zonebourse.com) - Crédit Agricole indique que sa filiale de gestion de fortune Indosuez Wealth Management a finalisé, à travers son entité en Suisse, l'acquisition de Banque Thaler dont elle détient désormais 100% du capital.



Le projet d'acquisition de Banque Thaler, annoncé le 4 avril, a en effet reçu l'approbation des autorités de surveillance concernées. La fusion juridique des deux entités est prévue d'ici la fin de l'année 2025.



Cette opération, dont l'impact sur le ratio CET1 de Crédit Agricole est limité, s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement d'Indosuez WM en renforçant son positionnement sur le marché suisse où la banque est présente depuis 1876.



'Cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie : être au plus près de nos clients grâce à des équipes locales agiles et une offre de services parmi les plus complètes du marché', commente Jacques Prost, le directeur général d'Indosuez WM.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA 15,6250 EUR Euronext Paris -0,03%