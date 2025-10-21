Coinbase signe un accord de 375 millions de dollars pour la plateforme d'investissement en cryptomonnaies Echo

Le poids lourd des crypto-monnaies Coinbase COIN.O a déclaré mardi avoir acheté la plateforme d'investissement Echo dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions de près de 375 millions de dollars, visant à apporter des outils de collecte de fonds à sa plateforme.

Les transactions dans le secteur des actifs numériques se sont accélérées cette année, l'administration Trump favorable aux crypto-monnaies encourageant les entreprises à développer leurs activités aux États-Unis.

La semaine dernière, la bourse de crypto-monnaies Kraken a dévoilé un accord de 100 millions de dollars pour la bourse de contrats à terme Small Exchange, ouvrant la voie au lancement d'une suite de produits dérivés entièrement basée aux États-Unis.

La plateforme d'Echo rend la mobilisation de capitaux et l'investissement plus accessibles à la communauté cryptographique par le biais de ventes de jetons privées et publiques.

"Nous voulons créer des marchés de capitaux plus accessibles, plus efficaces et plus transparents", a déclaré Coinbase dans un billet de blog.

Coinbase commencera par les ventes de jetons cryptographiques via la plateforme Sonar d'Echo, mais l'entreprise prévoit ensuite d'étendre le support aux titres tokenisés et aux actifs du monde réel.

Echo a été fondée par le négociant en cryptomonnaies Jordan Fish, plus connu sous le pseudonyme de "Cobie". La plateforme a aidé des projets cryptographiques à lever plus de 200 millions de dollars depuis son lancement il y a deux ans.

En mai, Coinbase a conclu un accord de 2,9 milliards de dollars pour le fournisseur d'options cryptographiques Deribit, comblant ainsi une lacune dans son portefeuille de produits dérivés et renforçant sa présence internationale.