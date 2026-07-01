Crédit Agricole et Worldline font évoluer leur partenariat

Les deux sociétés ont annoncé une évolution de leur collaboration sur les services de paiement aux commerçants en France, avec le rachat par la banque de 100% du capital de CAWL. La cession a été réalisée le 30 juin 2026.

Dans le détail, la banque Crédit Agricole a fait l'acquisition de la totalité des actions détenues par Worldline dans CAWL, devenant ainsi son actionnaire unique.

La banque verte a maintenu l'ambition initiale qui vise à faire de CAWL un acteur majeur des services de paiements aux commerçants en France. De son côté, CAWL continuera à intégrer des solutions d'acception du groupe Worldline dans ses offres afin de poursuivre les premiers succès conclus dans le cadre du partenariat.

Ce dernier a été initié en 2023 et a pour but de fournir des solutions de paiement innovantes et compétitives aux commerçants en France. Il a déjà permis la commercialisation d'offres destinées aux commerçants clients des Caisses régionales du Crédit Agricole et de LCL. Par ailleurs, la combinaison des offres d'acceptation de Worldline avec les solutions d'acquisition du Crédit Agricole a permis aux deux Groupes de remporter un nombre important d'appels d'offres de grands commerçants au cours des deux dernières années.