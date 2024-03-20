Credit Agricole et Worldline annoncent la naissance d'une entreprise commune

Credit Agricole SA CAGR.PA :
* CRÉDIT AGRICOLE ET WORLDLINE ANNONCENT LA NAISSANCE DE LEUR ENTREPRISE COMMUNE
* L'ENTREPRISE COMMUNE A L'AMBITION DE DEVENIR UN ACTEUR MAJEUR DES SERVICES MONÉTIQUES AUX COMMERÇANTS EN FRANCE
* AU COURS DU PREMIER CONSEIL D'ADMINISTRATION, LE 19 MARS 2024, LAURENT BENNET, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE, A ÉTÉ ÉLU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET MERIEM ECHCHERFI, NOMMÉE DIRECTRICE GÉNÉRALE
* LA MARQUE COMMERCIALE DE LA CO-ENTREPRISE SERA DÉVOILÉE PROCHAINEMENT
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(Rédaction de Gdansk)
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