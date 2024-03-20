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Credit Agricole et Worldline annoncent la naissance d'une entreprise commune
information fournie par Reuters20/03/2024 à 07:12

Credit Agricole SA CAGR.PA :

* CRÉDIT AGRICOLE ET WORLDLINE ANNONCENT LA NAISSANCE DE LEUR ENTREPRISE COMMUNE

* L'ENTREPRISE COMMUNE A L'AMBITION DE DEVENIR UN ACTEUR MAJEUR DES SERVICES MONÉTIQUES AUX COMMERÇANTS EN FRANCE

* AU COURS DU PREMIER CONSEIL D'ADMINISTRATION, LE 19 MARS 2024, LAURENT BENNET, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE, A ÉTÉ ÉLU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET MERIEM ECHCHERFI, NOMMÉE DIRECTRICE GÉNÉRALE

* LA MARQUE COMMERCIALE DE LA CO-ENTREPRISE SERA DÉVOILÉE PROCHAINEMENT

Texte original sur Eikon ID:nGNE9tVCm2 Pour plus de détails, cliquez sur CAGR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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CREDIT AGRICOLE SA
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WORLDLINE
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