Crédit Agricole en berne sur une dégradation chez AlphaValue/Baader Europe

Crédit Agricole figure parmi les plus fortes baisses du CAC 40 (-0,7% à 18,1 EUR), sur fond de propos défavorables d'AlphaValue/Baader Europe, qui a dégradé sa recommandation sur la banque d'"acheter" à "accumuler", avec un objectif de cours réduit de 25,60 EUR à 21,90 EUR.

Le bureau d'études a abaissé ses prévisions de BPA pour la période 2026-2028, dont des diminutions de 16% pour 2027 et de 13% pour 2028, afin de tenir compte de la détérioration de l'environnement macroéconomique mondial et de l'augmentation des risques pesant sur l'économie française en 2027 et 2028.

"Plus précisément, nous avons réduit nos prévisions de revenus pour LCL afin de tenir compte de la dégradation de la conjoncture économique en France et de la persistance des incertitudes politiques et budgétaires dans le pays en 2027 et au-delà", indique l'analyste.

AlphaValue/Baader Europe a également abaissé ses prévisions de revenus pour les services financiers spécialisés, compte tenu de leur exposition à la France et des difficultés macroéconomiques mondiales, ainsi que, dans une moindre mesure, ses prévisions de revenus pour la banque de financement et d'investissement.

Le bureau d'études a par ailleurs légèrement relevé ses prévisions de coûts en raison d'une inflation plus élevée que prévu précédemment, tout en continuant d'anticiper pour Crédit Agricole un coefficient d'exploitation de 55% à la fin de 2028, conformément à l'objectif du groupe.