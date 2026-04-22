Crédit Agricole du Languedoc met à disposition descriptif du programme de rachat de CCI 2026

* Crédit Agricole du Languedoc met à disposition descriptif du programme de rachat de ses propres Certificats Coopératifs d’Investissement (CCI) pour 2026. * Programme autorisé par assemblée générale mixte des sociétaires du 27 mars 2026. * Descriptif déposé auprès Autorité des marchés financiers (AMF) le 22 avril 2026. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604220527OMX_____CNEWS_FR_GNW1001177231_fr) on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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