Wall Street ouvre en hausse, salue la baisse des taux de la Fed

Un opérateur à la Bourse de New York, le 7 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, portée par la baisse des taux d'intérêt d'un quart de point de la Réserve fédérale (Fed) la veille, le secteur technologique se montrant particulièrement dynamique.

Dans les premiers échanges, l'indice Nasdaq gagnait de 0,84%, l'indice élargi S&P 500 prenait 0,37% et le Dow Jones était proche de l'équilibre (+0,01%).

