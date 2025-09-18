Cures thermales : l'Assurance maladie revoit à la baisse les remboursements pour les patients en ALD

Les patients en ALD représentent environ 25% des patients en cure thermale. ( AFP / JULIE SEBADELHA )

Un projet de décret prévoit une diminution du remboursement des cures thermale pour les malades chroniques. Prises en charge à 100%, leur remboursement devrait passer à 65%.

Selon ce projet de décret, évoqué ce jeudi par Le Parisien et consulté par l'AFP, les patients en affection longue durée (ALD) qui bénéficient aujourd'hui d'un remboursement à 100% de leurs cures thermales n'auraient plus droit à l'avenir qu'au remboursement des autres assurés sociaux, soit 65%.

De même, les patients en ALD ne bénéficieraient plus d'un remboursement à 100% de leurs médicaments à faible service médical rendu, mais du remboursement à 15% prévu pour les autres assurés sociaux.

La ministre démissionnaire de la Santé, Catherine Vautrin, avait déclaré en juillet qu'elle voulait "interroger" le maintien du remboursement à 100% de ces soins pour les patients en ALD, dans le cadre des mesures destinées à freiner le dérapage des dépenses d'assurance maladie.

Le gouvernement démissionnaire actuel ne peut publier des décrets de ce type, ne pouvant que gérer les affaires courantes. Mais, le recueil de l'avis (consultatif) du conseil de la Cnam permettra au prochain gouvernement d'adopter rapidement le décret s'il le souhaite.

Le corps médical reste sceptique

Selon les sources interrogées par l'AFP, le projet de décret doit être examiné la semaine prochaine par la commission de la législation et de la réglementation du conseil de la Cnam, pour une entrée en vigueur le 1er février 2026.

Interrogé par l'AFP, le président du conseil national des établissements thermaux (Cneth) Thierry Dubois a regretté une mesure "extrêmement dommageable pour la profession" , dans la mesure où les patients en ALD représentent environ 25% des patients en cure thermale .

Il a toutefois rappelé que ces patients resteraient remboursés à 65% par l'Assurance maladie , et qu'il n'y avait à sa connaissance "aucun projet" gouvernemental de baisser ou supprimer ce remboursement général. "Ce sujet n'est pas à l'ordre du jour", a-t-il indiqué.

L'intérêt des cures thermales ne fait pas consensus au sein du corps médical, et des voix s'élèvent régulièrement pour remettre en cause leur remboursement par l'Assurance maladie.

La Cour des comptes en avril dernier a estimé que "dans le contexte actuel des finances sociales, il serait nécessaire de remettre en cause cette prise en charge". Elle a suggéré que la Haute autorité de santé rende un avis sur le sujet.