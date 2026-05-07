Bouygues Telecom alourdit sa perte au premier trimestre

information fournie par Boursorama avec AFP • 07/05/2026 à 08:21

L'opérateur Bouygues Telecom s'est enfoncé dans le rouge au premier trimestre, en dépit d'une progression de son chiffre d'affaires, selon un communiqué publié jeudi.

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Sur les trois premiers mois de l'année, la filiale télécoms du groupe de construction Bouygues affiche une perte de 13 millions d'euros, contre -5 millions d'euros un an auparavant.

Les ventes, pour leur part, ressortent en hausse de 2%, à 2 milliards d'euros, et la contribution de Bouygues Telecom à l'excédent brut d'exploitation après loyer (Ebitdaal) du groupe, indicateur de rentabilité, est restée stable, à 415 millions d'euros.

Sur l'ensemble de 2026, cette filiale a confirmé ses objectifs et vise un chiffre d’affaires facturé aux clients et un Ebitdaal proches de ceux de l'an passé.

Ce chiffre d'affaires facturé au client est resté stable au premier trimestre, à 1,6 milliard d'euros, "la contribution positive du fixe compensant la baisse du mobile", a précisé Bouygues dans son communiqué.

Le nombre de clients a, lui, légèrement progressé: ils étaient ainsi 18,7 millions pour le mobile, et 5,5 millions sur le fixe.

L'opérateur est entré mi-avril, aux côtés de ses concurrents Iliad (Free) et Orange, en négociations exclusives avec le groupe Altice France pour mettre la main sur le quatrième acteur du marché français, SFR.

D'après l'accord, cette période de discussions doit s'achever le 15 mai et fixe un prix d'achat de 20,35 milliards d'euros.

Si cette vente aboutit, Bouygues Telecom devrait hériter de la plus grosse part des activités vendues, avec 42% de la valeur totale de la vente.