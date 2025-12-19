 Aller au contenu principal
Crédit Agricole confie à Kepler Cheuvreux la mise en œuvre d’un contrat de liquidité
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 17:53

Credit Agricole SA CAGR.PA :

* REDUCTION DE MOYENS AU CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC KEPLER CHEUVREUX

* LA POSITION, APRÈS RETRAIT DE CES MOYENS, EN DATE DU 19 DÉCEMBRE EST DE : 43 442 934,57 EUR, 334 529 TITRES

* CE CONTRAT A POUR OBJET L'ANIMATION DES ACTIONS DE CRÉDIT AGRICOLE SUR LE MARCHÉ D'EURONEXT PARIS

* LE CONTRAT D'UN MONTANT INITIAL DE 50 MLNS D'EUROS

* UN RETRAIT D'UN MILLION CINQ CENT MILLE EUROS DU COMPTE DE LIQUIDITÉ

Texte original nGNEq4kWH Pour plus de détails, cliquez sur CAGR.PA

(Rédaction de Gdansk)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

