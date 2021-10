Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats financiers au 30 septembre 2021

Communiqué de presse

Amiens, le 29 octobre 2021







Résultats à fin septembre 2021



Crédit Agricole Brie Picardie :

Un rebond commercial important confirmé par une belle performance financière





DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL





Première banque de son territoire (Oise, Seine et Marne et Somme), le Crédit Agricole Brie Picardie réalise 4,2 milliards d’euros de financements à moyen et long terme à fin septembre 2021 (+41% par rapport à 2020) et retrouve un niveau d’activité supérieur à celui de 2019.

Cette croissance est portée par les nouveaux financements dédiés à l’équipement des agriculteurs, professionnels, entreprises et collectivités publiques, qui représentent près de 1,4 Md€ à fin T3 2021, soit une progression de 58% par rapport à 2020 et de 33% par rapport à 2019. Les réalisations de crédits à l’habitat atteignent plus de 2,6 Md€ à fin septembre 2021 (+35% par rapport à fin septembre 2020).