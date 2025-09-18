 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 853,50
+0,82%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Crédit Agricole Brie Picardie : mise à disposition du Rapport Financier semestriel 2025
18/09/2025

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
Société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436


Amiens, le 18 septembre 2025,


Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2025


La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie informe le public que son Rapport Financier Semestriel 2025 a été communiqué à l’AMF. Ce rapport est disponible sur le site Internet
https://ca-briepicardie.com dans la rubrique « Finances ».


Ce Rapport Financier Semestriel contient :

Examen de la situation financière et du résultat au 30 juin 2025

La situation économique
Analyse des comptes consolidés
Analyse des comptes individuels
Capital social et sa rémunération
Evénements postérieurs à la clôture et perspectives pour le groupe CR
Informations diverses

Facteurs de risques et informations prudentielles


Informations prudentielles
Facteurs de risques
Gestion des risques

Comptes consolidés

Rapport des commissaires aux comptes

Attestation du responsable de l’information financière

Valeurs associées

CRCAM BRIE PIC2CCI
27,200 EUR Euronext Paris +1,12%

0 commentaire

