Crédit Agricole Brie Picardie : mise à disposition du Rapport Financier semestriel 2025

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
Société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
Amiens, le 18 septembre 2025,
Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2025
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie informe le public que son Rapport Financier Semestriel 2025 a été communiqué à l’AMF. Ce rapport est disponible sur le site Internet
https://ca-briepicardie.com dans la rubrique « Finances ».
Ce Rapport Financier Semestriel contient :
Examen de la situation financière et du résultat au 30 juin 2025
La situation économique
Analyse des comptes consolidés
Analyse des comptes individuels
Capital social et sa rémunération
Evénements postérieurs à la clôture et perspectives pour le groupe CR
Informations diverses
Facteurs de risques et informations prudentielles
Informations prudentielles
Facteurs de risques
Gestion des risques
Comptes consolidés
Rapport des commissaires aux comptes
Attestation du responsable de l’information financière
