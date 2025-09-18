Crédit Agricole Brie Picardie : mise à disposition du Rapport Financier semestriel 2025

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE

Société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit

Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3

RCS AMIENS 487 625 436





Amiens, le 18 septembre 2025,





Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2025





La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie informe le public que son Rapport Financier Semestriel 2025 a été communiqué à l’AMF. Ce rapport est disponible sur le site Internet

https://ca-briepicardie.com dans la rubrique « Finances ».





Ce Rapport Financier Semestriel contient :



Examen de la situation financière et du résultat au 30 juin 2025



La situation économique

Analyse des comptes consolidés

Analyse des comptes individuels

Capital social et sa rémunération

Evénements postérieurs à la clôture et perspectives pour le groupe CR

Informations diverses



Facteurs de risques et informations prudentielles





Informations prudentielles

Facteurs de risques

Gestion des risques



Comptes consolidés



Rapport des commissaires aux comptes



Attestation du responsable de l’information financière