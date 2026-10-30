Crédit Agricole-Bond du RNPG au T3, les activités FICC se distinguent

* Le RNPG au T3 bondit de 11% sur un an

* Les activités FICC grimpent de 8%

* Le PNB de LCL atteint un record au T3

par Augustin Turpin et Mateusz Rabiega

Crédit Agricole CAGR.PA a fait état vendredi d'un bond de son bénéfice net pour le troisième trimestre, porté par la croissance de la banque d'investissement, ainsi que la bonne performance dans la banque de détail.

Le deuxième groupe bancaire français en termes de capitalisation boursière enregistre un résultat net part du groupe (RNPG) de 1,99 milliard d'euros pour la période allant de juillet à septembre, niveau légèrement au-dessus des attentes des analystes interrogés par LSEG.

Le RNPG affiche une croissance de 11% sur un an, en excluant l'impact de l'annulation des intérêts minoritaires au titre de la reprise des minoritaires de Santander SAN.MC , ainsi que la plus-value liée à l’introduction en bourse de SBI FM SBIA.NS , selon un communiqué de Crédit Agricole.

Le produit net bancaire (PNB) grimpe de 7,5% pour atteindre 7,09 milliards d’euros, alors que le consensus LSEG prévoyait 7,01 milliards.

Dans la banque de financement et d'investissement (BFI), le PNB bondit de 10,4% et atteint 1,75 milliard d’euros, touchant un niveau record pour un troisième trimestre.

La banque d'investissement, portée une fois de plus par les activités structurées actions et les activités de marchés de capitaux (ECM), contribue largement à ce résultat.

Les revenus des activités de trading de taux, devises et matières premières (FICC) augmentent de 8,3% sur un an, Crédit Agricole ayant tiré profit du contexte de hausse de taux, notamment sur les activités de couverture.

La bonne tenue des activités FICC de Crédit Agricole contraste avec les performances de ses concurrents français, qui ont également publié leurs chiffres trimestriels cette semaine, BNP Paribas BNPP.PA et Société Générale SOGN.PA ayant fait état de revenus stables ou en baisse pour ces métiers.

LE PNB DE LCL TOUCHE UN RECORD

La croissance modérée des charges d’exploitation, qui augmentent de 2,4% pour atteindre 3,93 milliards d’euros au troisième trimestre, permet à Crédit Agricole d'atteindre un coefficient d'exploitation trimestriel de 55,4%.

Le PNB de LCL bondit de 17% pour atteindre un record à 1,15 milliard d'euros, l'enseigne de banque de détail gagnant environ 75.000 nouveaux clients grâce à l’acquisition digitale.

La marge nette d'intérêt de LCL, qui correspond à la différence entre ce que la banque perçoit sur les prêts et ce qu’elle verse sur les dépôts, rebondit notamment avec la baisse du coût des ressources et un "repricing" progressif des crédits.

Le ratio CET1, une mesure clef de la santé financière de Crédit Agricole, ressort à 11,2% à fin septembre, soit un excédent de 2,4 points de pourcentage par rapport à l'exigence réglementaire et contre 17,2% au 30 juin.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec la contribution de Mateusz Rabiega, édité par Benoit Van Overstraeten)