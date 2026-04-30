Crédit Agricole augmente légèrement son RNPG au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 08:36
Le groupe bancaire a vu son coefficient d'exploitation s'améliorer de 0,6 point à 56,9%, ses charges d'exploitation étant restées quasi stables (-0,2%) à 3 981 MEUR pour un produit net bancaire en légère hausse de 0,9% à 6 994 MEUR.
"En dépit des turbulences, le groupe publie des résultats solides et en croissance. Ils se traduisent par un développement soutenu dans tous les métiers, une accélération de la digitalisation des parcours et la poursuite de l'expansion en Europe", selon son directeur général Olivier Gavalda.
L'établissement revendique notamment une conquête de 600 000 nouveaux clients, dynamisée par le digital en France et en Italie, une production de crédit soutenue en habitat concurrentiel, ainsi qu'une activité très dynamique sur les métiers de l'épargne et des assurances.
Ses activités de banque de financement et d'investissement et services aux institutionnels ont en outre bénéficié, selon lui, d'un marché très actif dans le contexte de volatilité du mois de mars et d'une excellente performance de la banque d'investissement.
En termes de solvabilité, le ratio Common Equity Tier 1 (CET1) phasé de Crédit Agricole SA s'établit à 11,4% au 31 mars 2026, soit un excédent de 2,6 points de pourcentage par rapport à l'exigence réglementaire.
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