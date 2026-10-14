Crédit Agricole Assurances fait ses premiers pas dans la finance tokenisée avec Amundi

C’est une première pour Crédit Agricole Assurances . L’investisseur institutionnel français vient d’annoncer son premier investissement de 100 millions d’euros dans un actif financier tokenisé, en souscrivant une part tokenisée du fonds monétaire Amundi Funds Cash EUR.

Selon le communiqué de presse de l’assureur, ce premier investissement marque une étape importante dans la démarche d’innovation et de diversification de Crédit Agricole Assurances. La tokenisation ouvre la voie à de nouvelles infrastructures susceptibles d’améliorer la fluidité, la traçabilité et l’efficacité des échanges entre investisseurs institutionnels. « Cette opération nous permet de développer une expertise concrète des infrastructures de marché tokenisées, de leurs usages et des perspectives qu’elles ouvrent pour les investisseurs institutionnels », explique Florence Barjou, directrice des investissements de Crédit Agricole Assurances.

Pour faire ses premiers pas dans la tokenisation, Crédit Agricole Assurances affirme mettre l’accent sur la solidité des infrastructures, la qualité des actifs sous-jacents et leur efficience. Selon l’assureur, cette démarche est compatible avec sa mission d’investisseur institutionnel de long terme qui consiste à identifier les évolutions susceptibles d’influencer durablement les marchés financiers et à préparer l'épargne de ses clients aux transformations à venir. « Nous souhaitons contribuer à l'émergence de ce nouvel écosystème », ajoute Florence Barjou.

Vanessa Talbi