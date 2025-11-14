 Aller au contenu principal
CAC 40
8 185,72
-0,57%
Crédit Agricole annonce la réduction de son capital par voie d'annulation d'actions auto-détenues
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 08:05

Credit Agricole SA CAGR.PA :

* RÉDUCTION DE SON CAPITAL PAR VOIE D'ANNULATION D'ACTIONS AUTO-DÉTENUES ACQUISES DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

* RÉDUCTION PAR VOIE D'ANNULATION DE 22 886 191 ACTIONS AUTO-DÉTENUES REPRÉSENTANT ENVIRON 0,75% DU CAPITAL SOCIAL

* LA RÉALISATION DÉFINITIVE DE LA RÉDUCTION DU CAPITAL EST INTERVENUE LE 13 NOVEMBRE 2025

Texte original nGNE5VVBxW

(Rédaction de Gdansk)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

CREDIT AGRICOLE SA
16,4800 EUR Euronext Paris -0,30%
