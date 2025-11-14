Crédit Agricole annonce la réduction de son capital par voie d'annulation d'actions auto-détenues

Credit Agricole SA CAGR.PA :
* RÉDUCTION DE SON CAPITAL PAR VOIE D'ANNULATION D'ACTIONS AUTO-DÉTENUES ACQUISES DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS
* RÉDUCTION PAR VOIE D'ANNULATION DE 22 886 191 ACTIONS AUTO-DÉTENUES REPRÉSENTANT ENVIRON 0,75% DU CAPITAL SOCIAL
* LA RÉALISATION DÉFINITIVE DE LA RÉDUCTION DU CAPITAL EST INTERVENUE LE 13 NOVEMBRE 2025
Texte original
(Rédaction de Gdansk)
