Crédit Agricole: acquisition de Merca Leasing en Allemagne

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F) annonce avoir signé un accord engageant, sous condition d'autorisations réglementaires nécessaires, pour l'acquisition de Merca Leasing, classée dans le Top 10 des sociétés de leasing indépendantes en Allemagne.



Basée à près de Francfort et avec des succursales à Hambourg et Berlin, Merca Leasing offre aux PME des solutions de leasing sur-mesure. Elle gère aujourd'hui un portefeuille d'actifs de 750 millions d'euros environ (valeur brute des actifs).



La finalisation de l'opération est prévue début 2025, sous réserve des autorisations requises auprès de la BaFin et de l'Autorité de la Concurrence allemande. L'impact sur le ratio CET1 de Crédit Agricole SA à l'issue de l'opération est non significatif.





