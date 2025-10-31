 Aller au contenu principal
Credit Agricole-Achèvement du programme de rachat d'actions
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 08:08

Credit Agricole SA CAGR.PA :

* ACHÈVEMENT DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

Texte original nGNE5PSJXy Pour plus de détails, cliquez sur CAGR.PA

(Rédaction de Gdansk)

