Crédit Agricole achève un programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 08:52
Comme annoncé précédemment, cette opération vise à compenser l'effet dilutif de l'augmentation de capital 2025 réservée aux salariés, et les actions achetées dans le cadre de ce programme de rachat d'actions seront annulées par le groupe bancaire.
L'impact de cette opération sur le ratio CET1 de Crédit Agricole SA est de -9 points de base, et -6 points de base sur celui du Groupe Crédit Agricole. L'exécution du contrat de liquidité existant avec Kepler Cheuvreux, temporairement suspendue, reprendra.
Valeurs associées
|15,5600 EUR
|Euronext Paris
|+0,48%
