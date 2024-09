Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Crédit Agricole: accord avec EDF sur les recharges des VE information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 15:25









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Personal Finance & Mobility et EDF ont signé un protocole d'accord pour mettre en place des solutions communes (services, financements, etc.) de recharge des véhicules électriques des particuliers, professionnels et entreprises sur tous les territoires en France.



Les deux entreprises ont déjà eu l'occasion de collaborer sur le premier pilote d'Agilauto Partage, le service d'autopartage 100% électrique en milieu rural lancé par CA Personal Finance & Mobility dans le Pays de Fayence (83) en septembre 2023.



' L'accompagnement de la transition énergétique doit se faire de façon équilibrée dans toute la France. Avec EDF, nous partageons cette même préoccupation pour les territoires et souhaitons, avec la signature de ce protocole d'accord, engager des actions communes qui permettront au plus grand nombre de Français de s'orienter vers la mobilité électrique. ' a déclaré Stéphane Priami, Directeur général de Crédit Agricole Personal Finance & Mobility.





