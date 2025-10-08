 Aller au contenu principal
Crédit Agricole a finalisé un partenariat stratégique avec Crelan
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 10:55

Crelan et Crédit Agricole annoncent avoir finalisé leur partenariat stratégique avec la signature d'accords commerciaux et l'acquisition d'une participation minoritaire de 9,9 % dans Crelan SA/NV par le Groupe Crédit Agricole.

Le groupe Crédit Agricole a acquis une participation minoritaire de 9,9 % dans Crelan, dont 6 % par Crédit Agricole S.A. et 3,9 % par le Crédit Agricole Nord de France, via une augmentation de capital réalisée par Crelan SA/NV le 7 octobre 2025.

Crelan et le Crédit Agricole vont se concentrer sur la mise en oeuvre de collaborations commerciales dans des domaines clés tels que la gestion d'actifs (via Amundi), la banque privée (via Indosuez Wealth Management / Bank Degroof Petercam) et le leasing (via CA Leasing & Factoring).

Cette collaboration permettra de renforcer en particulier les échanges et les investissements entre la Belgique et le Nord-Pas de Calais.

Cette opération a un impact non significatif sur le ratio CET1 de Crédit Agricole S.A., de Crédit Agricole Nord de France et du groupe Crédit Agricole, tout en générant un effet positif de 2,1 % sur le ratio de fonds propres CET1 phasé du Groupe Crelan.

