Créations de sites industriels: la tendance s'est inversée au 2e trimestre selon Trendeo

Si la solde net de l'emploi industriel reste positif au premier semestre avec quelque 10 950 créations nettes de postes, il s'affiche en baisse de 44% sur un an. "La situation peut se redresser, mais ce n'est pas gagné" déclare David Cousquer.

(AOF) - Les fermetures d’usines en France ont dépassé les ouvertures entre avril et août 2024. C’est ce qu’affirme le cabinet spécialisé Trendeo dans un bilan relayé par Les Échos. L’Hexagone a gagné 37 nouveaux sites mais en a perdu 47, ce qui " rompt avec la tendance positive qui était observée depuis 2016 ", selon David Cousquer, patron de Trendeo. Cette inversion de tendance intervient après un tassement constaté au 1er trimestre, avec seulement 18 créations de sites, soit une baisse de 30% sur un an.

