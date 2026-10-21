Crash d'un Mirage 2000D de Dassault Aviation en Meurthe-et-Moselle

Un avion de combat de l'armée de l'Air et de l'Espace a été victime d'un accident mardi soir, alors qu'il revenait de mission. Si le corps d'un des pilotes a été retrouvé, les recherches se poursuivent pour retrouver le deuxième membre de l'équipage.

Un Mirage 2000D de l'escadron de chasse 2/3 "Champagne", basé à Nancy-Ochey, a été impliqué dans un accident aérien le 20 octobre, vers 22h40, dans le secteur de Rogéville, en Meurthe-et-Moselle, selon un communiqué du ministère des Armées publié mercredi.

L'appareil transportait deux militaires, un pilote de chasse et un navigateur officier systèmes d'armes. Un corps a été retrouvé, mais son identification reste en attente. Les opérations de recherche se poursuivent pour localiser le second membre de l'équipage.

Des enquêtes de sécurité et judiciaires sont en cours afin de déterminer les causes de l'accident.

L'avionneur Dassault Aviation n'a pas encore réagi à l'annonce de ce drame.