Cracker Barrel nomme David Deno au poste de directeur général ; le cours de l'action recule

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27 juillet - ** L'action de la chaîne de restauration décontractée Cracker Barrel Old Country Store CBRL.O a chuté jusqu'à 4,8% à 51,11 dollars

** La société nomme David Deno au poste de directeur général, à compter du 10 août

** M. Deno succède à Julie Masino à la tête de l'entreprise; cette dernière restera au sein de la société à titre consultatif jusqu'au 9 octobre afin d'assurer une transition en douceur

** Avant de rejoindre l’entreprise, M. Deno occupait le poste de directeur général de Bloomin’ Brands et a passé 15 ans à des postes de direction dans les domaines opérationnel et financier chez Yum Brands ** En début de mois, CBRL a déclaré s'attendre à atteindre, voire dépasser, la fourchette haute de ses prévisions de chiffre d'affaires et de son Ebitda ajusté pour l'exercice 2026 ** L’année dernière, CBRL a subi la pression de l’investisseur activiste Biglari Capital après que celui-ci eut lancé une bataille de procurations exhortant les actionnaires à s’opposer à la réélection de Masino au poste de directeur général, à la suite d’une année mouvementée marquée notamment par une levée de boucliers suite à la refonte du logo de la société

** À la clôture d'hier, le titre avait progressé d'environ 111% depuis le début de l'année