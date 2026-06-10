Cracker Barrel en hausse grâce à des prévisions de chiffre d'affaires annuel optimistes ; les résultats du troisième trimestre dépassent les attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 juin - ** L'action de la chaîne de restauration décontractée Cracker Barrel Old Country Store CBRL.O a progressé d'environ 10 % à 39.78 $ avant l'ouverture du marché

** La société a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et a dépassé les estimations après la clôture du marché mardi

** La société de courtage Wells Fargo relève la note du titre de "neutre" à "surpondérer" et augmente son objectif de cours de 35 $ à 50 $

** "Les résultats trimestriels supérieurs aux attentes et la révision à la hausse confirment que l'entreprise repose sur des bases plus solides et que le redressement reprend de l'ampleur", indique la société de courtage

** Ajoute que les réponses apportées aux défis de l'été dernier, comme le lancement des repas Campfire, portent leurs fruits

** Deux des dix courtiers attribuent à l'action la note "acheter" ou supérieure, cinq "conserver" et trois "vendre" ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 33 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 43 % depuis le début de l'année