Cracker Barrel en hausse grâce à des prévisions de chiffre d'affaires annuel optimistes ; les résultats du troisième trimestre dépassent les attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 juin - ** L'action de la chaîne de restauration décontractée Cracker Barrel Old Country Store CBRL.O a progressé d'environ 10 % à 39.78 $ avant l'ouverture du marché
** La société a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et a dépassé les estimations après la clôture du marché mardi
** La société de courtage Wells Fargo relève la note du titre de "neutre" à "surpondérer" et augmente son objectif de cours de 35 $ à 50 $
** "Les résultats trimestriels supérieurs aux attentes et la révision à la hausse confirment que l'entreprise repose sur des bases plus solides et que le redressement reprend de l'ampleur", indique la société de courtage
** Ajoute que les réponses apportées aux défis de l'été dernier, comme le lancement des repas Campfire, portent leurs fruits
** Deux des dix courtiers attribuent à l'action la note "acheter" ou supérieure, cinq "conserver" et trois "vendre" ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 33 $ – données compilées par LSEG
** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 43 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer