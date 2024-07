CPRAM: Noémie Hadjadj-Gomes, responsable de la recherche, nommée responsable ESG

(AOF) - CPRAM, filiale d'Amundi, annonce la nomination de Noémie Hadjadj-Gomes, en tant que responsable ESG en plus de ses fonctions de responsable de la recherche qu’elle occupe depuis 2020. Cette nomination est effective depuis le 1er juin 2024. Diplômée d’un Master de Probabilités et Finance de l’Université Paris VI Pierre et Marie Curie (2006) et d’une Maîtrise de l’IUP de Génie Mathématiques et Informatique (GMI) – Université Paris IX Dauphine (2005), Noémie Hadjadj-Gomes est entrée en 2006 chez CPRAM comme ingénieur financier.

Responsable-adjointe de la recherche en 2017, elle est nommée à la tête du département en janvier 2020.