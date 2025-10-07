CPRAM et BFT IM finalisent leur rapprochement

Le rapprochement entre les deux filiales d’Amundi, CPRAM et BFT Investment Managers, annoncé en mai 2025 , est désormais effectif. CPRAM, qui était l’acteur le plus important des deux en termes d’encours (60 milliards d’euros environ, contre 40 milliards pour BFT IM) a pris le lead . Le nouvel ensemble conserve en effet le nom CPRAM et il est dirigé par Alice de Bazin, la directrice générale de l’ex-CPRAM. Elle est entourée de Gilles Guez et d’Arnaud Faller, nommés directeurs généraux délégués. Arnaud Faller, ex-CPRAM, sera également directeur des investissements et Gilles Guez, ex-BFT IM, directeur du développement commercial.

La société ainsi créée affiche 98 milliards d’euros d’encours sous gestion au 30 juin 2025, ce qui la positionne au dixième rang des sociétés de gestion d’actifs françaises, selon un communiqué. Ces encours se composent à 33?% d’actions, 35?% de monétaire, 17?% d’obligations et 15?% de multi-asset. Ils sont gérés à hauteur de 56?% pour le compte d’investisseurs institutionnels, à 13?% pour des entreprises et 31?% pour des distributeurs. La part de la clientèle française reste largement majoritaire à 82?%. Côté effectifs, le nouvel ensemble compte cinquante-deux gérants et dix-huit experts en recherche stratégie et analyses.

Outre le trio de dirigeants, la société a nommé Julien Daire directeur adjoint des investissements, Jean-Charles Delcroix directeur des contrôles, RCCI, Nadine Lamotte, directrice administrative et financière, Andrea Mossetto, responsable du développement international et Jean-Marc Navarre, responsable du développement France.

Laurence Marchal