CPRAM complète sa stratégie climat avec un nouveau fonds obligataire

La feuille de route que s’assigne CPR Asset Management (CPRAM) est claire : participer aux nécessaires 500 milliards d’euros à flécher en Europe vers des investissements permettant d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. L’enjeu de la transition qui consiste à accompagner les entreprises vers un nouveau modèle économique et social, est un credo de la société. « Alors que l’enjeu de ‘solutions’ regroupe quelques secteurs comme celui de l’éolien, celui de la transition embarque tous les secteurs, compare Noémie Hadjadj-Gomez, responsable de la recherche. Si ces secteurs représentent 33?% de l’exposition du marché du crédit global, ils pèsent aussi pour 86?% de son intensité carbone globale ».

La filiale d’Amundi lance ce jeudi un véhicule obligataire de court terme, CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond, qui retient des entreprises engagées dans la lutte contre le changement climatique. Celui-ci a déjà été abondé à hauteur de 100 millions d’euros. Cette expertise complète un autre OPCVM obligataire à échéance 2028 (B&W Climate Target 2028) lancé en octobre dernier et qui s’inscrit dans la stratégie climat de CPRAM. Cette nouvelle solution d’investissement sur le marché du crédit court terme cherche à tirer parti de taux courts redevenus attractifs, et son objectif de rendement est de surperformer l’indice €STR+0,15%, sur une période de 6 mois. « La demande des investisseurs sur la partie courte de la courbe des taux est désormais très forte , retrace Julien Daire, directeur de la gestion taux, crédit et diversifiée. Cependant ils veulent s’extraire des risques de duration trop importants. C’est pourquoi notre nouveau véhicule présente un profil défensif, totalement investi dans des titres notés Investment grade de maturité un à trois ans ».

Le choix d’allocation retenu a été de ne pas retenir exclusivement les émissions vertes ( green bonds ), contrairement à bon nombre de fonds similaires gérés par la concurrence. « Les green bonds sont concentrés sur certains secteurs , argue-t-il. Et la taille du marché, certes en augmentation constante, reste encore circonscrite : ces papiers représentant 10?% du stock actuel ».

Pour identifier les entreprises ayant les meilleures pratiques, le fonds sélectionne celles qui sont les mieux notées par le Carbon Disclosure Project (CDP), l’organisation internationale qui publie des données sur l’impact environnemental des plus grandes entreprises. Un minimum de 90?% du portefeuille est composé de titres obligataires d’entreprises obtenant les meilleures notes.

Echanges avec le Muséum national d’Histoire naturelle

En marge de la présentation de son nouveau fonds obligataire court terme, CPRAM est revenu sur « l’inflation réglementaire » européenne sur la thématique environnementale et attend CSRD « avec impatience » pour améliorer ses reportings. Interrogé sur la nouvelle version du label ISR français, le directeur des investissements Arnaud Faller est en attente de la totalité du texte qui doit être dévoilé dans les prochains jours pour déterminer les conséquences sur la labellisation actuelle des fonds de CPRAM. Il a également évoqué les travaux en cours de la firme sur sa future approche relative à la biodiversité qui sera dévoilée dans les semaines à venir. « Nous échangeons beaucoup avec les équipes du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris pour établir notre stratégie. Les travaux se poursuivent » , commente-t-il. Noémie Hadjadj-Gomes précise que le climat constituera « une grosse composante » de cette approche biodiversité.

Valérie Riochet