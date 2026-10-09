CPR AM : "Les semi-conducteurs sont devenus l'un des pivots de l'économie mondiale"

"Depuis plusieurs trimestres, le cycle d'investissement dans l'IA est l'un des facteurs prédominants pour expliquer la dynamique des marchés financiers, de la croissance économique, de l'inflation et du commerce mondial", observe CPRAM.

Un poids déterminant sur le commerce mondial

Rappelant que le matériel informatique lié à l'IA représente désormais plus de 10% du commerce mondial de biens, la directrice du FMI Kristalina Georgieva a ainsi déclaré cette semaine : "Qu'on l'aime, qu'on la déteste ou qu'on la redoute, l'IA est là et s'impose rapidement comme un moteur clé de la prospérité relative des nations au sein de l'économie mondiale."

Tensions sur les puces mémoire et flambée des prix

CPR AM affirme que l'un des secteurs tirant le plus parti de ce cycle est celui des semi-conducteurs, en particulier de ceux liés à la mémoire : "L'accélération des constructions de datacenters a impliqué une forte hausse de la demande de puces mémoire, qui est venue s'ajouter à celle des fabricants de produits électroniques (ordinateurs, smartphones, matériel médical, etc). Des pénuries sont apparues et le prix de certaines de ces puces a été multiplié par plus de 8 en un an, se répercutant sur le prix d'autres produits."

La société de gestion fait savoir que ce phénomène a d'ailleurs été cité dans le compte-rendu (minutes) du FOMC de septembre. "Clairement, les semi-conducteurs sont devenus l'un des pivots autour duquel tourne l'économie mondiale", conclut-elle.